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Девять пострадавших в авиакатастрофе под Алматы продолжают лечение в больницах

13 Января 2020 17:40
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Девять пострадавших в авиакатастрофе под Алматы продолжают лечение в больницах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Еще девять пострадавших в авиакатастрофе продолжают лечение в стационарах Алматы, Алматинской области и Нур-Султане. Об этом сообщила заместитель и.о. руководителя управления общественного здоровья города Алматы Асель Бисенбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В частности, 4 взрослых находятся в городской клинической больнице № 4, один - в больнице скорой неотложной медицинской помощи, один - в Алматинской многопрофильной клинической больнице, два пациента проходят оздоровление в НИИТО города Нур-Султана и один - в НЦНХ города Нур-Султана.

«На сегодня выписаны двое пациентов из центральной клинической больницы, один пациент из Алматинской многопрофильной больницы, трое из городской клинической больницы № 4. Состояние пациентов, продолжающих получать лечение, стабильное, в том числе и второго пилота. Будем готовить их к выписке на амбулаторное наблюдение по результатам их состояния», - добавила она.

Добавим, что 27 декабря, в день крушения самолета Bek Air, в стационары поступило 52 пациента, в том числе 9 детей. Все дети уже выписаны домой.

Напомним, 27 декабря борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек.

С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.

Недавно вице-премьер РК озвучил главную версию падения самолета Bek Air.


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Ключевые слова: Алматы, Здравоохранение, Падение самолета авиакомпании Бек Эйр,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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