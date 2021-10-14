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Девять новых водохранилищ построят в Казахстане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
14 Октября 2021, 15:24
Девять новых водохранилищ построят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин поделился планами по строительству новых водохранилищ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На основании проведенного анализа республиканским государственным предприятием «Казгидромет» Министерства экологии, геологии и природных ресурсов на водность бассейнов рек для обеспечения дополнительных объемов воды до 2025 года планируется построить девять новых водохранилищ с объемом накопления 1,7 куб. км», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

После ввода в эксплуатацию данных водохранилищ, в соответствии с правилами эксплуатации будут осуществляться экологические попуски, необходимые для сохранения естественного состояния рек и улучшения экологических условий жителей близлежащих населенных пунктов, предотвращения нарушения экологической устойчивости и ухудшения гидрологического режима рек и озер, а также обеспечения санитарно-эпидемиологических нужд населения.

«В целом ввод в эксплуатацию девяти водохранилищ позволит снизить угрозу паводковых явлений для 20 населенных пунктов, ввести в оборот 195 тыс. га новых орошаемых земель, создать более 20 тыс. рабочих мест в сельском хозяйстве», - заключил Премьер.

Правительство РК   Премьер-министр РК   Строительство   Сельское хозяйство   Аскар Мамин   Вода  
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