Девять мечетей работали в XIX веке в Петропавловске

В 19-м и начале 20-го века в Петропавловске действовали девять мечетей, которые стали важным центром просветительства в регионе.

Хотя со временем многие мечети исчезли, некоторые сохранились до сегодняшнего дня.

Фото: Акерке Дауренбеккызы / Kazinform

— Может показаться, что было излишним, когда одновременно работали девять мечетей. Большинство не сохранились до нашего времени. Потому что построенные из дерева сгорели. Сейчас с того времени остались три мечети. Две работают. Хотя мы были в подданстве Российской империи, у нас был муфтият. Тогда северные регионы относились к Оренбургскому муфтияту, — говорит главный имам центральной областной мечети «Кызылжар» Хамзат Кажымуратулы.

Фото: Акерке Дауренбеккызы / Kazinform

По его словам, впоследствии регион был выведен из Оренбургского муфтията, и в то время север оказался без муфтията.

Тогда местные религиозные деятели и авторитетные люди обратились к Наурызбаю Таласулы — Науан хазрету, который родился в Кокшетау, но религиозное образование получил в Кызылжаре, и привезли его из медресе «Кокала таш» в Узбекистане, где он был преподавателем.

— После приезда Науан хазрет активно взялся за работу, прежде всего он приложил усилия к увеличению количества мечетей. В медресе того времени обучение шло не только по религиозному направлению, там преподавались география, русский язык, музыка — предметы, необходимые для формирования личности. Эта работа велась не только в городе, но и во всех населенных пунктах. У каждого рода были небольшие мечети и медресе, — рассказывает Х. Кажымуратулы.

Фото: Акерке Дауренбеккызы / Kazinform

Как считают исследователи, в Казахстане первые мечети появились на юге. В Кызылжарском регионе они начали строиться только в 18-м веке.

По данным из Северо-Казахстанского государственного архива, в 1862 году в Петропавловске было 1 185 жилых домов, три церкви и четыре мечети.

А в 1865 году в городе жили около восьми тысяч человек, из них 3 269 — мусульмане.

Фото: Акерке Дауренбеккызы / Kazinform

Фото: Акерке Дауренбеккызы / Kazinform

— О том, что первые мечети возникли здесь, мы знаем из источников начала 18-го века. В строительстве первой официально открытой мечети принимало прямое участие Российское государство. Императрица Екатерина ІІ в 1795 году выделила пять тысяч рублей на строительство мечети в этом городе. В то время пять тысяч рублей — это были большие деньги. Так в Ойкале началось строительство мечети. Но оно не было завершено — в минарет попала молния. В то же время, оказывается, была десятая мечеть, не вошедшая в список. Был «Меновой двор», где шла меновая торговля. На его территории была воздвигнута деревянная мечеть. Из десяти мечетей шесть были построены из камня — они назывались «соборная мечеть», — говорит директор Северо-Казахстанского государственного архива, кандидат исторических наук Сауле Маликова.

Фото: Акерке Дауренбеккызы / Kazinform

В строительстве первой мечети приняли прямое участие купцы Яушевы и Касымовы. В некоторых источниках говорится, что денег, выделенных из государственной казны, не хватило, и недостающую сумму дал местный богатей Касым.

Поэтому мечеть была названа его именем. Кроме того, купец подарил мечети несколько зданий, рядом с мечетью открыл медресе.

Сейчас сохранилась только одна часть мечети в Ойкале. Она находится в собственности частного предпринимателя.

Фото: Акерке Дауренбеккызы / Kazinform

— Хотя она официально является первой, в документах 1920 года называется «мечеть № 2». Первая мечеть была во дворе нынешнего Хлебокомбината. Позднее она разрушилась. Мечеть № 3 была соборной мечетью и располагалась вблизи пересечения современных улиц Жамбыла и Конституции. Она имеет прямое отношение к Магжану. В этой мечети преподавал Мухаметжан Бегишов, имевший высшее религиозное образование, он был имамом. Это он обучал Магжана восточным языкам, — говорит С. Маликова.

«Дин-Мухаммад» — одна из старинных мечетей Петропавловска, сохранившаяся до наших дней.

Фото: Акерке Дауренбеккызы / Kazinform

— Наша мечеть имеет давнюю историю. В 1854 году ее построили сибирский татарин Динмухаммад Бачурин при поддержке местных татар. До 1938 года она работала в качестве мечети. Старые люди говорили, что у этой мечети был минарет высотой 84 метра. Это здание в разное время использовалось в разных целях. Во время войны здесь был госпиталь. Затем здесь располагалось спортивное общество. Татаро-башкирская общественность обратилась с просьбой в акимат, и в конце 90-х годов нам передали эту мечеть. Она была близка к разрушению. В здании не было окон, крыши и пола. Собрали деньги, отремонтировали мечеть. Сейчас мы стараемся, по мере сил, сохранять ее. В этом году провели ремонт кровли. Установили заново вентиляцию, в классах провели современный ремонт. У нас много планов. Поскольку это историческое место, сюда приезжает много людей. Поэтому есть пожелание, чтобы помогли привести в порядок прилегающую территорию, — говорит председатель татаро-башкирского мусульманского общества при мечети «Дин-Мухаммад» Ибрагим Ахметжанов.

Фото: Акерке Дауренбеккызы / Kazinform

Еще одна сохранившаяся до наших дней мечеть — нынешняя мечеть «Нур». Ее построил из обожженного красного кирпича купцы Валид и Халид Янгузаровы в 1882 году.

Фото: Акерке Дауренбеккызы / Kazinform

— После установления Советской власти мечети под разными предлогами закрыли. Минарет снесли, а михраб, зал сохранились в прежнем виде. Говорят, что здесь был Дом пионеров, затем спортзал. В 1991 году эта мечеть вновь открылась. Здание построено из кирпича, помещается 200 человек. Здесь имеются большой зал, комнаты имамов и комнаты для чтения Корана. Во дворе мечети работает столовая, — говорит наиб-имам мечети Шопан Жолкенулы.

Фото: Акерке Дауренбеккызы / Kazinform

Фото: Акерке Дауренбеккызы / Kazinform

Одно из зданий с особой историей в Петропавловске — старинная мечеть, расположенная на территории завода имени Кирова.

Объект, много лет служивший предприятию складом, был возвращен в собственность государства. Несколько лет назад здесь открылся Музей исламской культуры. Особое значение придали сохранению изначального облика здания.

Фото: Акерке Дауренбеккызы / Kazinform

— По инициативе богача Мухаметжана Даулеткелдиева в 1857 году была построена на народные деньги мечеть. Вблизи нее располагались собственная конюшня, а также медресе. В медресе учились не только взрослые мужчины и женщины, но и дети. Придавалось большое значение воспитанию. По некоторым данным одновременно здесь молились до 600 человек, — говорит директор Музея исламской культуры Мурат Амиржанов.

Фото: Акерке Дауренбеккызы / Kazinform

В настоящее время в Северо-Казахстанской области работают 54 мечети и строятся новые.

Ранее рассказывалось о мечети в Жаркенте, считающейся уникальным памятником архитектуры 19-го века.

Фото: Акерке Дауренбеккызы / Kazinform