Девять из десяти претендентов провалили юридическую аттестацию в Жамбылской области

Получить право на работу адвокатом, нотариусом или частным судебным исполнителем за первое полугодие 2026 года смогли только семь человек, передает корреспондент агентства Kazinform.

Самым трудным испытание оказалось для желающих заняться частным исполнением судебных решений. Из 15 подавших заявления необходимый результат показал лишь один претендент.

Немногим лучше справились будущие адвокаты. На аттестацию поступили заявления от 50 человек, однако успешно завершили процедуру только четверо. Остальные 46 испытание не прошли.

Еще 22 человека претендовали на право заниматься нотариальной деятельностью. Аттестацию выдержали двое, 20 кандидатов получили отрицательный результат.

Таким образом, из 87 претендентов необходимые знания подтвердили лишь семь. Еще 80 человек, или более 90% участников, не смогли пройти отбор.

Годом ранее показатели также оставались низкими. Тогда аттестацию успешно прошли один будущий адвокат, два нотариуса и три частных судебных исполнителя.

Напомним, недавно Минюст обновил требования для казахстанских адвокатов и нотариусов.

Обязательную аттестацию ЧСИ введут в Казахстане.