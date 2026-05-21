Обязательную аттестацию ЧСИ введут в Казахстане

В Казахстане ужесточат регулирование деятельности частных судебных исполнителей. Нормы направлены на повышение прозрачности системы исполнительного производства, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ключевое нововведение заключается в обязательной аттестации действующих частных судебных исполнителей. Проверка будет включать оценку знаний законодательства и соблюдения требований Кодекса профессиональной чести. Согласно поправкам, повторное непрохождение аттестации станет основанием для прекращения действия лицензии частного судебного исполнителя.

Также пересматриваются требования к помощникам и стажерам ЧСИ. Теперь лица, привлеченные к ответственности за коррупционные правонарушения в течение последних трех лет, не смогут занимать такие должности.

Законом расширяются полномочия органов юстиции по контролю за деятельностью частных судебных исполнителей. Территориальные органы юстиции и региональные палаты ЧСИ получат право запрашивать сведения об остатках и движении денежных средств на специальных счетах, предназначенных для хранения взысканных сумм.

Кроме того, исключается практика необоснованной передачи исполнительных документов между регионами. В случаях, когда должник работает или находится в исправительном учреждении в другом регионе, судебный исполнитель сможет направлять постановление об удержании средств из заработной платы по месту нахождения должника без передачи производства другому исполнителю.

Поправки затрагивают и механизм реализации арестованного имущества. В случае отказа победителя электронных торгов от оплаты — право приобретения будет передаваться следующему участнику, подтвердившему ранее предложенную цену.

Дополнительно законом вводится обязанность операторов интернет-платформ и мобильных приложений платформенной занятости предоставлять судебным исполнителям сведения о доходах должников.

Ожидается, что принятые меры позволят усилить контроль за исполнительным производством, повысить дисциплину участников процесса и обеспечить более эффективное взыскание задолженности.

Ранее в Мажилисе подняли проблему блокировки счетов пенсионеров частными судебными исполнителями.

