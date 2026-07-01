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    Девять человек спасли после схода оползня на юго-западе Китая

    Девять человек спасли из-под завалов после схода оползня в провинции Чунцин на юго-западе Китая, поисково-спасательная операция продолжается, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu

    Девять человек спасли после схода оползня на юго-западе Китая
    Фото: Anadolu

    По сообщению CGTN, сход оползня подтвердили и официальные лица.

    Спасателям удалось извлечь из-под завалов девять человек. Все они госпитализированы.

    Поисково-спасательные работы на месте продолжаются. Также сообщается, что в результате стихийного бедствия повреждены жилые дома.

    Ранее сообщалось, что в селе Жанатурмыс Карасайского района на территории ТОО «Карьер Аксай» в результате подмыва берега реки Аксай произошло смещение грунта в северо-западной части карьера.

    Напомним, в Индонезии погибли девять человек после схода оползня на шахте. 

    Китай Местные органы власти Anadolu Agency Мировые новости Оползень
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
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