Девять человек погибли после схода оползня на шахте в Индонезии

Девять человек стали жертвами оползня возле места незаконной добычи золота в Западной Суматре, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа .

Как пишет Синьхуа, оползень произошел в провинции Сиджунджунг на обрыве рядом с местом добычи полезных ископаемых, где в тот момент работали шахтеры. Несколько человек оказались погребены под обломками.

Согласно местным источникам, погибшие были похоронены их семьями и жителями близлежащих районов.

Отмечается, что несчастные случаи на шахтах в Индонезии происходят относительно часто, особенно в сезон дождей, когда повышается вероятность оползней.

