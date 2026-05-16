    Девять человек погибли после схода оползня на шахте в Индонезии

    Девять человек стали жертвами оползня возле места незаконной добычи золота в Западной Суматре, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Фото: Синьхуа

    Как пишет Синьхуа, оползень произошел в провинции Сиджунджунг на обрыве рядом с местом добычи полезных ископаемых, где в тот момент работали шахтеры. Несколько человек оказались погребены под обломками.

    Согласно местным источникам, погибшие были похоронены их семьями и жителями близлежащих районов.

    Отмечается, что несчастные случаи на шахтах в Индонезии происходят относительно часто, особенно в сезон дождей, когда повышается вероятность оползней.

    Ранее сообщалось, что в Индонезии на острове Хальмахера обнаружили тела погибших туристов у вулкана Дукону.

    Гульжан Тасмаганбетова
