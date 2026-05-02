Девять человек погибли при крушении туристического катера в Индии

В штате Мадхья-Прадеш (Индия) перевернулся туристический катер, погибли не менее 9 человек, еще 17 пострадали, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu Ajansı .

Как сообщили местные СМИ, судно перевернулось на водохранилище Барги на реке Нармада из-за внезапного усиления ветра. Лодка использовалась для туристических прогулок.

Спасателям удалось эвакуировать 24 человека. Пострадавшие доставлены в больницы. Тела девяти погибших обнаружены. В ходе поисковой операции спасатели нашли тела матери и сына, которые держались за руки.

Пропавшими без вести числятся 9 человек, в том числе пятеро детей. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Индии произошел взрыв на фабрике фейерверков и унес жизни 23 человек.