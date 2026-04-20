Взрыв на фабрике фейерверков в Индии унес жизни 23 человек

Взрыв произошел на предприятии Vanaja, принадлежащем Мутхуманикаму, в деревне Каттанарпатти округа Вирудхунагар. В момент трагедии на территории находилось более 100 работников, около 30 из них выполняли производственные операции.

Четверо из шести пострадавших находятся в критическом состоянии и проходят лечение в государственном медицинском колледже Вирудхунагара. Трое раненых — женщины с ожогами более 60% поверхности тела.

По предварительным данным, эпицентр взрыва находился в передней части здания, где рабочие занимались обработкой сырья и завершающими операциями. Взрыв полностью разрушил не менее трех помещений и снес несколько соседних строений. Спасательные работы осложнялись продолжавшейся детонацией фейерверков, под завалами могут оставаться люди.

Предварительное расследование показало, что предприятие имело лицензию Организации по безопасности нефти и взрывчатых веществ (PESO).

Инцидент стал крупнейшим промышленным происшествием в регионе с начала года. Он произошел спустя несколько дней после аналогичного взрыва в районе Вембакоттай того же округа, где погибли четыре человека.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших.