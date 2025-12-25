Девять банков находятся в процессе ликвидации в Казахстане — глава АРРФР

По ее словам, банковская система остается устойчивой, стабильной и надежной.

— Имеется большой запас капитала ликвидности, предпосылок для банкротства банков не имеется. Вся система надзора сейчас ориентирована на то, чтобы предотвращать возможность появления рисков для банковской системы. Для этого мы проводим ежегодную оценку качества активов, оцениваем кредитный портфель банков, на ежегодной основе формируются соответствующие провизии по выявленным убыткам, во-вторых, мы проводим надзорное стресс-тестирование на анализ устойчивости банков в стрессовых ситуациях. Кроме этого, проводится третий наш инструмент, это надзорная оценка, оценивается бизнес модель банка, оценивается его корпоративное управление и другие риски. На основе этой оценки мы ежегодно для банков определяем надзорную надбавку капитала, чтобы предотвратить банкротство, — рассказала Мадина Абылкасымова.

Глава Агентства подчеркнула, что государственная поддержка не оказывается банкам, находящимся на стадии банкротства.

— Господдержка не оказывается банкам, которые уже являются банкротами, это запрещено. Такие банки подлежат ликвидации. У нас сейчас девять банков находятся в процессе ликвидации. По ним лицензии были отозваны в период с 2007 по 2021 год, — сообщила она.

Господдержка ранее была оказана только банкам, которые имели возможность восстановить свою финустойчивость.

— У нас была разработана программа финустойчивости в 2017 году, в рамках нее господдержка была оказана на сумму 1, 8 триллиона тенге шести банкам, из них три банка уже полностью вернули эту поддержку раньше срока на сумму 738 миллиардов тенге. Остальные три банка также раньше срока планируют данную господдержку погасить, — сказала Мадина Абылкасымова.

Глава АРРФР добавила, что кроме того, банкам предоставлялись субординированные облигации, акционеры провели дополнительную докапитализацию на сумму около 400 млрд тенге, а также были сформированы провизии почти на один трлн тенге.

Ранее сообщалось, что обязательства перед государством еще остаются у Евразийского банка, Nurbank и Alatau City Bank.