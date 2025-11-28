Банки вернули более 700 млрд тенге госпомощи: кто еще не закрыл обязательства

— Halyk вернул 250 млрд тенге за последние год-два. RBK полностью погасил обязательства: вчера закрыли сделку на 178 млрд, а в общей сложности в этом году вернули 230 млрд тенге. «Нурбанк» — это небольшой банк и, соответственно, у него был небольшой объем госпомощи, вернул 4,5 млрд тенге. Alatau City Bank в прошлом году — 100 млрд, в этом году — 50 млрд. БЦК полностью вернул 60 млрд тенге. То есть, за последние пару лет банки вернули более 700 млрд госпомощи, — ответил Сулейменов.

По его словам, на балансе остается только помощь Nurbank, который вернет ее поэтапно — банк согласился возвращать средства раньше срока, по мере возможности. Также обязательства еще остаются у Евразийского банка и Alatau City Bank.

Ранее сообщалось, что банки продолжают возврат выданных им денег в виде господдержки.

Корреспондент Kazinform выяснял, как возвращаются эти деньги, какие меры принимаются для ускорения выплат и как банки будут привлекаться к финансированию инфраструктурных проектов.