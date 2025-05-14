Девять автобусных маршрутов в Астане временно изменили схему движения

В транспортной компании отметили, что изменения связаны с проведением дорожно-ремонтных работ. Временные маршруты разработаны с учетом минимального отклонения от основных остановок.

В CTS просят пассажиров заранее планировать поездки и следить за обновлениями на официальных ресурсах компании и в мобильных приложениях.

Ранее сообщалось, что в Астане временно перекроют пересечение проспекта Абылай хана и Майлина. Также частично перекроют на ремонт несколько улиц.