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    22:06, 13 Май 2025 | GMT +5

    Девять автобусных маршрутов в Астане временно изменили схему движения

    С 13 мая в Астане временно изменены схемы движения автобусных маршрутов №8, 9, 13, 22, 22А, 40, 55А, 55Б и 72, передает агентство Kazinform со ссылкой на City Transportation Systems.

    астана автобус
    Фото: акимат Астаны

    В транспортной компании отметили, что изменения связаны с проведением дорожно-ремонтных работ. Временные маршруты разработаны с учетом минимального отклонения от основных остановок.

    В CTS просят пассажиров заранее планировать поездки и следить за обновлениями на официальных ресурсах компании и в мобильных приложениях.

    Ранее сообщалось, что в Астане временно перекроют пересечение проспекта Абылай хана и Майлина. Также частично перекроют на ремонт несколько улиц.

    Теги:
    Транспорт Автобус Астана
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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