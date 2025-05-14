22:06, 13 Май 2025 | GMT +5
Девять автобусных маршрутов в Астане временно изменили схему движения
С 13 мая в Астане временно изменены схемы движения автобусных маршрутов №8, 9, 13, 22, 22А, 40, 55А, 55Б и 72, передает агентство Kazinform со ссылкой на City Transportation Systems.
В транспортной компании отметили, что изменения связаны с проведением дорожно-ремонтных работ. Временные маршруты разработаны с учетом минимального отклонения от основных остановок.
В CTS просят пассажиров заранее планировать поездки и следить за обновлениями на официальных ресурсах компании и в мобильных приложениях.
Ранее сообщалось, что в Астане временно перекроют пересечение проспекта Абылай хана и Майлина. Также частично перекроют на ремонт несколько улиц.