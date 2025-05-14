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    21:00, 13 Май 2025 | GMT +5

    В Астане временно перекроют пересечение проспекта Абылай хана и Майлина

    Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по среднему ремонту дорожного покрытия на пересечении проспекта Абылай хана и улицы Б. Майлина, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Астаны.

    Ремонт дорог дорожные знаки Жол жөндеу жол белгілері
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    В этой связи с 21:00 13 мая до 07:00 14 мая движение на этом перекрестке будет полностью закрыто.

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    Фото: акимат Астаны

    - Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели, - говорится в сообщении акимата.

    Ранее сообщалось, что в Астане частично перекроют на ремонт несколько улиц.

    Теги:
    Астана Ремонт дорог
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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