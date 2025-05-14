В Астане временно перекроют пересечение проспекта Абылай хана и Майлина

В этой связи с 21:00 13 мая до 07:00 14 мая движение на этом перекрестке будет полностью закрыто.

Фото: акимат Астаны

- Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели, - говорится в сообщении акимата.

Ранее сообщалось, что в Астане частично перекроют на ремонт несколько улиц.