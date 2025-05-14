21:00, 13 Май 2025 | GMT +5
В Астане временно перекроют пересечение проспекта Абылай хана и Майлина
Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по среднему ремонту дорожного покрытия на пересечении проспекта Абылай хана и улицы Б. Майлина, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Астаны.
В этой связи с 21:00 13 мая до 07:00 14 мая движение на этом перекрестке будет полностью закрыто.
- Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели, - говорится в сообщении акимата.
Ранее сообщалось, что в Астане частично перекроют на ремонт несколько улиц.