Девяносто тысяч ученических мест создадут по проекту «Комфортная школа» в Астане

15 Ноября 2022, 18:27

15 Ноября 2022, 18:27

Девяносто тысяч ученических мест создадут по проекту «Комфортная школа» в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В рамках проекта «Комфортная школа» в Астане будет создано 90 тысяч ученических мест. Об этом сообщил руководитель управления образования столицы Касымхан Сенгазыев на заседании постоянной комиссии городского маслихата по вопросам социально-культурного развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С целью уменьшить количество трехсменных и переуплотненных школ, в текущем году реализуются проекты строительства 11 школ с общим количеством 22 750 мест. Две из этих школ сданы в эксплуатацию 1 сентября, оставшиеся девять будут сданы в эксплуатацию в течение этого учебного года. Кроме того, в рамках реализации национального проекта «Комфортная школа», принятого на заседании Высшего совета при Президенте РК 28 сентября 2022 года, для решения проблемы нехватки ученических мест до 2026 года, проводится следующая работа. Единым оператором по проекту «Комфортная школа» назначено АО «Самрук Казына Констракшн». Всего, по проекту «Комфортная школа» определены три механизма», – сказал руководитель управления образования столицы Касымхан Сенгазыев.

По его словам, реализация проекта предусмотрена за счет бюджетных инвестиций, государственно-частного партнерства и путем приобретения готовых зданий.

Как сообщил руководитель управления, до 2025 года в рамках проекта запланировано строительство школ с общей вместимостью 90 тысяч учеников, при обучении в две смены. При этом, в Есильском районе Астаны построят 16 школ, в Алматинском районе - пять школ, в Байконырском районе - одна школа, в Сарыаркинском районе - две школы. Строительство этих школ начнется в 2023 году, они будут сданы в эксплуатацию в 2024-2025 годах.

Как сообщалось ранее, всего в рамках проекта «Комфортная школа» в Казахстане будет создано 800 тысяч ученических мест.