РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:43, 08 Июль 2025 | GMT +5

    Девушка утонула на Капшагае: работу зоны отдыха приостановили

    Акимат Конаева прокомментировал трагический случай на Капшагайском водохранилище, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Капшагайское водохранилище
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Как сообщили в акимате, в связи с происшествием, случившимся 7 июля, управлением полиции города возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 306 УК РК (Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В настоящее время проводится досудебное расследование.

    Отмечается, что акимат продолжает мониторинг работы зон отдыха и пляжей. Все выявленные в ходе проверок нарушения передаются в компетентные органы для принятия соответствующих мер. Ранее представители прокуратуры, ДЧС и акимата неоднократно встречались с предпринимателями, работающими на побережье, и разъясняли им требования действующего законодательства.

    — Работа зоны отдыха, где произошёл трагический случай, временно приостановлена, — уточнили в пресс-службе акимата.

    Также в Конаеве функционирует Единый контакт-центр 109, по которому можно сообщить о любых происшествиях или направить обращения по вопросам безопасности. Власти города призывают жителей и гостей региона сообщать о нарушениях, касающихся работы пляжей и объектов бизнеса, по указанному номеру.

    Ранее сообщалось, что девушка утонула на глазах отдыхающих на Капшагайском водохранилище.

    Теги:
    Регионы Алматинская область Происшествия Капчагай
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают