Девушка утонула на Капшагае: работу зоны отдыха приостановили

Как сообщили в акимате, в связи с происшествием, случившимся 7 июля, управлением полиции города возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 306 УК РК (Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В настоящее время проводится досудебное расследование.

Отмечается, что акимат продолжает мониторинг работы зон отдыха и пляжей. Все выявленные в ходе проверок нарушения передаются в компетентные органы для принятия соответствующих мер. Ранее представители прокуратуры, ДЧС и акимата неоднократно встречались с предпринимателями, работающими на побережье, и разъясняли им требования действующего законодательства.

— Работа зоны отдыха, где произошёл трагический случай, временно приостановлена, — уточнили в пресс-службе акимата.

Также в Конаеве функционирует Единый контакт-центр 109, по которому можно сообщить о любых происшествиях или направить обращения по вопросам безопасности. Власти города призывают жителей и гостей региона сообщать о нарушениях, касающихся работы пляжей и объектов бизнеса, по указанному номеру.

Ранее сообщалось, что девушка утонула на глазах отдыхающих на Капшагайском водохранилище.