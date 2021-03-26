Девушка-тракторист из Туркестанской области вспахивает в день до 10 гектаров земли

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Жительница населенного пункта Кызылкум Жетысайского района Арай Асылбеккызы с детства увлекается вождением трактора. Рулить тяжелой техникой девушка обучалась с 11 лет. Сегодня она вспахивает пашни односельчан и этим зарабатывает на жизнь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

«С маленького возраста у меня проявился интерес именно к этой технике, нежели к легковушкам. Заметив такую мою особенность, отец и братья начали учить меня всем тонкостям вождения трактора. За это я им безмерно благодарна. Теперь в день могу вспахивать до 10 гектаров пашни, таким образом помогаю другим аграриям. Более того сейчас я научилась исправлять некоторые технические неисправности трактора», - говорит А.Асылбеккызы.

В настоящее время Арай - студентка 1 курса одного из вузов города Туркестан. В ауле ее называют «девушка-тракторист». А обучается Арай Асылбеккызы профессии зубного врача.