Девушка погибла в Павлодаре, выпрыгнув из окна многоэтажки при пожаре

23-летняя девушка, выпрыгнувшая из окна, в тяжелом состоянии была доставлена в больницу, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации ДЧС Павлодарской области, пожар произошел ближе к 4 утра по улице Баян батыра в квартире на втором этаже. Пламенем оказались охвачены мебель, домашние вещи, окна на общей площади 20 квадратных метров. Ликвидировать огонь удалось лишь спустя полчаса.

До прибытия пожарных расчетов из горящей квартиры выпрыгнула 23-летняя девушка. С третьего этажа спасатели вывели двух человек, в том числе одного ребенка.

— Было задействовано две бригады скорой помощи и одна бригада центра медицины катастроф. Пострадало всего 6 человек. Девушка 2003 года рождения в тяжелом состоянии доставлена в павлодарскую городскую больницу № 3, мужчина 1972 года рождения и женщина 1973 года рождения доставлены в павлодарскую городскую больницу № 1, — сообщили в Павлодарской областной станции скорой медицинской помощи.

По данным медиков, еще трое человек, среди которых 8-летняя девочка, 18-летний парень и 66-летний мужчина, после оказания первой помощи от госпитализации отказались.

Между тем в управлении здравоохранения сообщили, что девушка, выпрыгнувшая из окна, скончалась в больнице более чем через час после госпитализации.

Напомним, расследование пожара в кафе «Центр плова Loft» завершено, дело передано в суд.