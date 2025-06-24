Девушка погибла после падения с многоэтажки в Алматы

В пресс-службе департамента полиции города сообщили, что по факту гибели 29-летней девушки управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства). В настоящее время устанавливаются мотив и обстоятельства произошедшего.

Накануне в Алматы произошла еще одна трагедия в одном из многоквартирных домов Алатауского района — трехлетний ребенок выпал с балкона многоэтажки и погиб.