15:11, 24 Июнь 2025 | GMT +5
Девушка погибла после падения с многоэтажки в Алматы
В социальных сетях появилась информация о том, что на улице Молдагуловой в Алматы девушка, предположительно, спрыгнула с седьмого этажа жилого дома, передает корреспондент агентства Kazinform.
В пресс-службе департамента полиции города сообщили, что по факту гибели 29-летней девушки управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства). В настоящее время устанавливаются мотив и обстоятельства произошедшего.
Накануне в Алматы произошла еще одна трагедия в одном из многоквартирных домов Алатауского района — трехлетний ребенок выпал с балкона многоэтажки и погиб.