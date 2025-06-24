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    15:11, 24 Июнь 2025 | GMT +5

    Девушка погибла после падения с многоэтажки в Алматы

    В социальных сетях появилась информация о том, что на улице Молдагуловой в Алматы девушка, предположительно, спрыгнула с седьмого этажа жилого дома, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    многоэтажка, здание, высотка, жилье
    Фото: freepik.com

    В пресс-службе департамента полиции города сообщили, что по факту гибели 29-летней девушки управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства). В настоящее время устанавливаются мотив и обстоятельства произошедшего.

    Накануне в Алматы произошла еще одна трагедия в одном из многоквартирных домов Алатауского района — трехлетний ребенок выпал с балкона многоэтажки и погиб.                                                                                    

    Теги:
    Самоубийство Полиция Алматы Уголовное дело
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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