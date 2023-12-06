Министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон посетит Вашингтон в среду, чтобы подчеркнуть важность британо-американских отношений. Это первый визит в США для нового главы британского МИД, неожиданно вернувшегося в большую политику, передает агентство Kazinform со ссылкой на Голос Америки.

Бывший премьер-министр Великобритании, Кэмерон также обсудит с американцами войну в Газе, согласно заявлению британского МИД.

- Великобритания и США глубоко связаны общей миссией защиты ценностей, обеспечивающих безопасность и процветание для всех нас, - сказал Кэмерон перед визитом. - Мы также работаем вместе на Ближнем Востоке, совместно обеспечивая долгосрочную безопасность и стабильность в регионе.

Кэмерон проведет переговоры с государственным секретарем Энтони Блинкеном, а также с представителями Конгресса как с левого, так и с правого фланга.

Они обсудят вопросы оказания гуманитарной помощи пострадавшим от конфликта в Газе и то, как две страны могут работать над достижением долгосрочного решения на основе формулы двух государств, сообщили в МИД Великобритании.

Кэмерон, который занимал пост премьер-министра от Консервативной партии с 2010 по 2016 год, был назначен главным дипломатом Великобритании 13 ноября, когда премьер-министр Риши Сунак совершил перестановки в своем кабинете.