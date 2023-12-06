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    16:00, 06 Декабрь 2023 | GMT +6

    Дэвид Кэмерон посетит Вашингтон

    Дэвид Кэмерон
    Фото: daryo.uz

    Министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон посетит Вашингтон в среду, чтобы подчеркнуть важность британо-американских отношений. Это первый визит в США для нового главы британского МИД, неожиданно вернувшегося в большую политику, передает агентство Kazinform со ссылкой на Голос Америки.

    Бывший премьер-министр Великобритании, Кэмерон также обсудит с американцами войну в Газе, согласно заявлению британского МИД.

    - Великобритания и США глубоко связаны общей миссией защиты ценностей, обеспечивающих безопасность и процветание для всех нас, - сказал Кэмерон перед визитом. - Мы также работаем вместе на Ближнем Востоке, совместно обеспечивая долгосрочную безопасность и стабильность в регионе.

    Кэмерон проведет переговоры с государственным секретарем Энтони Блинкеном, а также с представителями Конгресса как с левого, так и с правого фланга.

    Они обсудят вопросы оказания гуманитарной помощи пострадавшим от конфликта в Газе и то, как две страны могут работать над достижением долгосрочного решения на основе формулы двух государств, сообщили в МИД Великобритании.

    Кэмерон, который занимал пост премьер-министра от Консервативной партии с 2010 по 2016 год, был назначен главным дипломатом Великобритании 13 ноября, когда премьер-министр Риши Сунак совершил перестановки в своем кабинете.

    Теги:
    Америка Европа Великобритания Мировые новости США
    Сафаргалиева Малика
    Автор
    Сафаргалиева Малика
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