Дэвид Бекхэм стал первым спортсменом-миллиардером в Великобритании

Семья Бекхэмов теперь располагает совокупным состоянием в £1,185 млрд, тогда как годом ранее оно оценивалось примерно в £500 млн, передает собственный корреспондент Kazinform в Лондоне.

Ежегодный рейтинг самых состоятельных людей и семей Великобритании за 2026 год, опубликованный Sunday Times, впервые зафиксировал статус Дэвида Бекхэма как спортсмена-миллиардера в истории страны.

Рост капитала бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» во многом связан с инвестициями в США и участием в футбольных бизнес-проектах.

Главным активом остается американский клуб «Интер Майами», совладельцем которого является Бекхэм. Его стоимость оценивается примерно в $1,45 млрд, а рост капитализации клуба во многом связан с приходом Лионеля Месси и увеличением коммерческой привлекательности команды, включая продление его контракта до 2028 года.

Доходы экс-капитана сборной Англии также формируются за счет долгосрочных рекламных соглашений с глобальными брендами, включая Adidas и Hugo Boss.

Виктория Бекхэм, бывшая участница группы Spice Girls, внесла значительный вклад в укрепление семейного капитала благодаря развитию собственного модного бренда, годовая выручка которого превысила £100 млн.

Ранее 51-летний Бекхэм посвящен в рыцари за выдающийся вклад в спорт и благотворительность.