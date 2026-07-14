Детский сад за счет возвращенных активов построили в СКО

В Северо-Казахстанской области за счет возвращенных активов построили детский сад, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру области.

В апреле текущего года в Петропавловске начат прием детей в ясли-сад «Жас-өркен», который был построен за счет возвращенных органами прокуратуры активов. Согласно проектной мощности в саду предусмотрено 12 групп, что составляет 280 мест.

На сегодня в дошкольной организации воспитываются 232 ребенка, набор детей продолжается.

Благодаря детскому саду сокращен дефицит порядка 300 мест, что положительно отмечено жителями микрорайона «Жас-өркен» и представителем уполномоченного по правам ребенка в Северо-Казахстанской области.

Кроме того, на территории области продолжается строительство 4 объектов в сферах здравоохранения и коммунального хозяйства, которые направлены на повышение качества жизни населения, а также развитие социальной и экономической инфраструктуры.

Ранее в Карагандинской области завершилась масштабная модернизация многопрофильной больницы Балхаша. Работы профинансированы за счет возвращенных государству активов.