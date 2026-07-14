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    Детский сад за счет возвращенных активов построили в СКО

    В Северо-Казахстанской области за счет возвращенных активов построили детский сад, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру области.

    Детский сад за счет возвращенных активов построили в СКО
    Фото: акимат СКО

    В апреле текущего года в Петропавловске начат прием детей в ясли-сад «Жас-өркен», который был построен за счет возвращенных органами прокуратуры активов. Согласно проектной мощности в саду предусмотрено 12 групп, что составляет 280 мест.

    На сегодня в дошкольной организации воспитываются 232 ребенка, набор детей продолжается.

    Благодаря детскому саду сокращен дефицит порядка 300 мест, что положительно отмечено жителями микрорайона «Жас-өркен» и представителем уполномоченного по правам ребенка в Северо-Казахстанской области. 

    Кроме того, на территории области продолжается строительство 4 объектов в сферах здравоохранения и коммунального хозяйства, которые направлены на повышение качества жизни населения, а также развитие социальной и экономической инфраструктуры.

    Ранее в Карагандинской области завершилась масштабная модернизация многопрофильной больницы Балхаша. Работы профинансированы за счет возвращенных государству активов.

    Северо-Казахстанская область Детсады СКО Возврат активов Регионы Казахстана
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор