Больницу Балхаша оснастили современным оборудованием за счет возвращенных активов

В Карагандинской области завершилась масштабная модернизация многопрофильной больницы Балхаша. Работы профинансированы за счет возвращенных государству активов по поручению Президента Казахстана, передает Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

Обновленная больница будет обслуживать жителей Балхаша и Приозерска, поселка Саяк, а также Шетского и Актогайского районов. Благодаря модернизации пациенты получили доступ к современным методам диагностики и лечения.

Стационар рассчитан на 340 коек и включает практически все профильные отделения. В рамках национального проекта по модернизации сельского здравоохранения к основному зданию возвели новую пристройку площадью около 1,4 тысячи квадратных метров.

Фото: Министерство здравоохранения РК

В новом корпусе разместили современный приемный покой, соответствующий действующим стандартам. Для удобства пациентов предусмотрены отдельные входы для плановой и экстренной госпитализации. На первом этаже оборудованы две операционные — экстренная и для проведения высокотехнологичных чрескожных вмешательств, включая коронарографию и стентирование при острых сердечно-сосудистых заболеваниях.

По словам директора больницы Серикбола Тусупбекова, медицинское учреждение оснастили современным оборудованием.

— Для диагностики и лечения пациентов закуплено новейшее оборудование: монополярный ангиограф с дополнительными комплектующими, магнитно-резонансный и компьютерный томографы, инъекционная система MEDRAD Mark 7 Arterion, нейрохирургический микроскоп и все необходимые медицинские изделия, — сообщил он.

Особое внимание уделяется кадровому обеспечению. Сегодня в больнице работают около 900 сотрудников, в том числе порядка 150 врачей.

В текущем году штат пополнили травматолог, два специалиста лучевой диагностики и два интервенционных кардиолога. После завершения резидентуры ожидается прибытие еще нескольких специалистов, включая уролога, хирурга и терапевтов.

Кроме того, медицинская помощь доступна жителям и туристам в курортных поселках Торангалык и Шубартубек, где функционируют медицинские пункты, обеспеченные необходимыми специалистами и оборудованием.