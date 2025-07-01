Детские кружки могут закрыть в Усть-Каменогорске

В соцсетях распространяются сообщения о «ликвидации» школ искусств при обычных школах, где сотни детей занимались пением, танцами и игрой на музыкальных инструментах. Такие творческие организации действуют в школах №15, 24 и 33. И в двух первых теперь должны переехать.

- Моя дочь ходит в кружки в школе №15 второй год. Бесплатно, рядом с домом, хорошие педагоги. Почему теперь нас вынуждают ездить в другой конец города? — возмущается горожанка Анна Мамаева.

Некоторые жители заявляют, что потеряют шаговую доступность.

- Это было единственное место поблизости, где дети могли заниматься творчеством, а теперь всё под предлогом каких-то ремонтов отдают другим, — добавляет один из родителей.

По информации городского отдела образования, речь не идёт о закрытии или отмене кружков, а о перераспределении помещений в связи с расширением кабинетов поддержки инклюзии (КПИ) для детей с особыми образовательными потребностями.

- В таких классах по нормативу может обучаться не более 10 детей, каждый из которых имеет тьютора. Это требует отдельных, адаптированных помещений. Школы искусств занимали кабинеты в общеобразовательных учреждениях, и теперь они необходимы для учебного процесса, — пояснила руководитель отдела образования Усть-Каменогорска Дина Шарипова.

По её словам, все преподаватели и кружки будут переведены в отдельное здание Детской школы искусств «Жұлдыз» на улице Протозанова, 37. Помещение капитально отремонтировано, занятия останутся полностью бесплатными и будут финансироваться из бюджета. В новой локации доступны занятия по домбре, вокалу, хореографии, театру, прикладному и изобразительному искусству.

- Мы сохраняем все направления, расширяем выбор кружков и обеспечиваем доступность. Кроме того, рассматривается возможность бесплатного проезда для учащихся, — добавили в акимате.

В ведомстве также подчеркнули, что это не единственная площадка для творческого развития: в каждом районе города действуют детско-подростковые клубы, где также можно бесплатно заниматься творчеством.

При этом обращения родителей о сохранении кружков в шаговой доступности — например, в зданиях на улицах Севастопольской или Карбышева — направлены на рассмотрение профильным службам.

Ранее сообщалось, что с июля в Казахстане запустят ваучеры на спорт и творчество для детей.