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    21:36, 30 Июнь 2025 | GMT +5

    Детские кружки могут закрыть в Усть-Каменогорске

    Родители учащихся в Усть-Каменогорске обеспокоены возможным закрытием бесплатных творческих кружков в школах, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    скрипка музыка
    Фото: pixabay.com

    В соцсетях распространяются сообщения о «ликвидации» школ искусств при обычных школах, где сотни детей занимались пением, танцами и игрой на музыкальных инструментах. Такие творческие организации действуют в школах №15, 24 и 33. И в двух первых теперь должны переехать.

    - Моя дочь ходит в кружки в школе №15 второй год. Бесплатно, рядом с домом, хорошие педагоги. Почему теперь нас вынуждают ездить в другой конец города? — возмущается горожанка Анна Мамаева.

    Некоторые жители заявляют, что потеряют шаговую доступность.

    - Это было единственное место поблизости, где дети могли заниматься творчеством, а теперь всё под предлогом каких-то ремонтов отдают другим, — добавляет один из родителей.

    По информации городского отдела образования, речь не идёт о закрытии или отмене кружков, а о перераспределении помещений в связи с расширением кабинетов поддержки инклюзии (КПИ) для детей с особыми образовательными потребностями.

    - В таких классах по нормативу может обучаться не более 10 детей, каждый из которых имеет тьютора. Это требует отдельных, адаптированных помещений. Школы искусств занимали кабинеты в общеобразовательных учреждениях, и теперь они необходимы для учебного процесса, — пояснила руководитель отдела образования Усть-Каменогорска Дина Шарипова.

    По её словам, все преподаватели и кружки будут переведены в отдельное здание Детской школы искусств «Жұлдыз» на улице Протозанова, 37. Помещение капитально отремонтировано, занятия останутся полностью бесплатными и будут финансироваться из бюджета. В новой локации доступны занятия по домбре, вокалу, хореографии, театру, прикладному и изобразительному искусству.

    - Мы сохраняем все направления, расширяем выбор кружков и обеспечиваем доступность. Кроме того, рассматривается возможность бесплатного проезда для учащихся, — добавили в акимате.

    В ведомстве также подчеркнули, что это не единственная площадка для творческого развития: в каждом районе города действуют детско-подростковые клубы, где также можно бесплатно заниматься творчеством.

    При этом обращения родителей о сохранении кружков в шаговой доступности — например, в зданиях на улицах Севастопольской или Карбышева — направлены на рассмотрение профильным службам.

    Ранее сообщалось, что с июля в Казахстане запустят ваучеры на спорт и творчество для детей.

    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Регионы Образование Усть-Каменогорск
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
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