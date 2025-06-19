Детсад на 280 мест строят в Петропавловске за счет возвращенных активов

Объект строится за счёт активов, возвращённых органами прокуратуры. Общая сумма проекта составляет 1,9 млрд тенге.

Детский сад рассчитан на 280 мест, что сократит очередность и создаст современные условия для обучения и развития детей.

На сегодня уже завершены работы на 40 процентов. Сдача объекта запланирована на декабрь текущего года.

Всего по Северо-Казахстанской области реализуется 33 проекта за счет возвращенных активов.

Ранее мы писали, сколько соцобъектов в Казахстане получат финансирование за счет возвращенных активов.