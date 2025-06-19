13:39, 19 Июнь 2025 | GMT +5
Детсад на 280 мест строят в Петропавловске за счет возвращенных активов
Первый заместитель прокурора СКО Абу-Али Саттар совместно с представителями акимата проверил строительство детского сада в городе Петропавловск, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру.
Объект строится за счёт активов, возвращённых органами прокуратуры. Общая сумма проекта составляет 1,9 млрд тенге.
Детский сад рассчитан на 280 мест, что сократит очередность и создаст современные условия для обучения и развития детей.
На сегодня уже завершены работы на 40 процентов. Сдача объекта запланирована на декабрь текущего года.
Всего по Северо-Казахстанской области реализуется 33 проекта за счет возвращенных активов.
Ранее мы писали, сколько соцобъектов в Казахстане получат финансирование за счет возвращенных активов.