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    13:39, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    Детсад на 280 мест строят в Петропавловске за счет возвращенных активов

    Первый заместитель прокурора СКО Абу-Али Саттар совместно с представителями акимата проверил строительство детского сада в городе Петропавловск, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру.

    В Петропавловске строится детский сад за счет возвращенных активов
    Фото: ГП

    Объект строится за счёт активов, возвращённых органами прокуратуры. Общая сумма проекта составляет 1,9 млрд тенге.

    Детский сад рассчитан на 280 мест, что сократит очередность и создаст современные условия для обучения и развития детей.

    На сегодня уже завершены работы на 40 процентов. Сдача объекта запланирована на декабрь текущего года.

    Всего по Северо-Казахстанской области реализуется 33 проекта за счет возвращенных активов.

    Ранее мы писали, сколько соцобъектов в Казахстане получат финансирование за счет возвращенных активов.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Петропавловск Детсады СКО Возврат активов Регионы Казахстана Прокуратура
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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