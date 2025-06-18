Сколько соцобъектов в Казахстане получат финансирование за счет возвращенных активов

Возвращаемые средства поступают в специальный государственный фонд (СГФ), образованный при Министерстве финансов.

На данный момент всего одобрено финансирование 406 проектов. Из них уже реализуется 333 проекта, включая 9 объектов в сфере образования, 3 сооружения в сфере спорта, 162 проекта в сфере здравоохранения, 159 — в сфере водоснабжения.

Все проекты реализуются в рамках поручения Главы государства по развитию социально-значимой инфраструктуры. Объекты образования способствуют повышению доступности качественного обучения. Спортивные сооружения нацелены на развитие массового спорта и формирование здорового образа жизни.

Медицинские учреждения создаются в рамках программы «Модернизация сельского здравоохранения» для обеспечения медицинской помощи в отдаленных населенных пунктах. Строительство водопроводных сетей соответствует стратегической цели — обеспечить все города и села страны чистой питьевой водой до 2025 года на 100%, что является важным шагом к улучшению качества жизни населения.