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    10:39, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    Сколько соцобъектов в Казахстане получат финансирование за счет возвращенных активов

    В Казахстане продолжается работа по возвращению незаконно выведенных активов. По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева эти средства направляются на строительство и модернизацию сотен социальных объектов по всей стране. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    активтерді қайтару
    Фото: freepik.com

    Возвращаемые средства поступают в специальный государственный фонд (СГФ), образованный при Министерстве финансов.

    На данный момент всего одобрено финансирование 406 проектов. Из них уже реализуется 333 проекта, включая 9 объектов в сфере образования, 3 сооружения в сфере спорта, 162 проекта в сфере здравоохранения, 159 — в сфере водоснабжения.

    Все проекты реализуются в рамках поручения Главы государства по развитию социально-значимой инфраструктуры. Объекты образования способствуют повышению доступности качественного обучения. Спортивные сооружения нацелены на развитие массового спорта и формирование здорового образа жизни.

    Медицинские учреждения создаются в рамках программы «Модернизация сельского здравоохранения» для обеспечения медицинской помощи в отдаленных населенных пунктах. Строительство водопроводных сетей соответствует стратегической цели — обеспечить все города и села страны чистой питьевой водой до 2025 года на 100%, что является важным шагом к улучшению качества жизни населения.

    Теги:
    Возврат активов Строительство Экономика
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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