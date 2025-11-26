РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:00, 25 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Дети учатся в аварийной школе в ЗКО

    В селе Тайпак Акжаикского района средняя общеобразовательная школа имени Курмана Байсыкова находится в неудовлетворительном состоянии, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Дети учатся в аварийной школе в ЗКО
    Кадр из видео

    Как сообщила в социальной сети общественница Алмагуль Иксанова, в старом здании советских времен обучаются сельские дети. На видеозаписи видно, что штукатурка со стен школы осыпается.

    — Старые кирпичи могут упасть на головы школьников. Дверные ручки расшатаны, дети могут прищемить пальцы. Во дворе школы разбросаны бутылки из-под пива. Также есть яма, туда кто-то может провалиться. Состояние туалетов не очень хорошее. Ученики начальных классов ходят в туалет внутри здания, а старшеклассники — на улицу. Кто думает о безопасности детей? — говорит А. Иксанова.

    Бывший житель районного центра (села Тайпак) Болат Дошаев отметил, что у школы богатая история.

    — В прошлом веке здание церкви было разобрано, а из кирпичей и досок старых домов построили школу. Сейчас состояние здания оставляет желать лучшего. Нужна новая школа, — сказал Б. Дошаев.

    По этому вопросу корреспондент агентства Kazinform направил специальный запрос в областное управление образования.

    По данным управления, образовательное учреждение было построено в 1948 году и введено в эксплуатацию в 1953 году. В 2024 году обновлена система отопления, в 2025 году установлен блочно-модульный котел, проведен текущий ремонт.

    — Капитальный ремонт школы запланирован на 2026 год. Управление образования держит ситуацию на контроле и поэтапно реализует меры по улучшению состояния школ. В школе имени К. Байсыкова в 2025-2026 учебном году в 1-11 классах обучаются 497 учащихся. Также в подготовительной группе 46 воспитанников. Работают 69 педагогов, — говорится в официальном ответе.

    Ранее мы писали, что учеников из аварийной школы возят в соседнюю в Туркестанской области.

    Теги:
    ЗКО Регионы Казахстана Западно-Казахстанская область школа
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Сейчас читают