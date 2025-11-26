Дети учатся в аварийной школе в ЗКО

Как сообщила в социальной сети общественница Алмагуль Иксанова, в старом здании советских времен обучаются сельские дети. На видеозаписи видно, что штукатурка со стен школы осыпается.

— Старые кирпичи могут упасть на головы школьников. Дверные ручки расшатаны, дети могут прищемить пальцы. Во дворе школы разбросаны бутылки из-под пива. Также есть яма, туда кто-то может провалиться. Состояние туалетов не очень хорошее. Ученики начальных классов ходят в туалет внутри здания, а старшеклассники — на улицу. Кто думает о безопасности детей? — говорит А. Иксанова.

Бывший житель районного центра (села Тайпак) Болат Дошаев отметил, что у школы богатая история.

— В прошлом веке здание церкви было разобрано, а из кирпичей и досок старых домов построили школу. Сейчас состояние здания оставляет желать лучшего. Нужна новая школа, — сказал Б. Дошаев.

По этому вопросу корреспондент агентства Kazinform направил специальный запрос в областное управление образования.

По данным управления, образовательное учреждение было построено в 1948 году и введено в эксплуатацию в 1953 году. В 2024 году обновлена система отопления, в 2025 году установлен блочно-модульный котел, проведен текущий ремонт.

— Капитальный ремонт школы запланирован на 2026 год. Управление образования держит ситуацию на контроле и поэтапно реализует меры по улучшению состояния школ. В школе имени К. Байсыкова в 2025-2026 учебном году в 1-11 классах обучаются 497 учащихся. Также в подготовительной группе 46 воспитанников. Работают 69 педагогов, — говорится в официальном ответе.

