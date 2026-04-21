Детей-сирот в Жамбылской области лишили соцпособий и путевок в лагеря
Прокурорская проверка выявила грубые нарушения прав 11 несовершеннолетних в одном из учебных заведений Меркенского района, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Жамбылской области.
Как сообщили в ведомстве, анализ состояния законности по вопросам соблюдения прав несовершеннолетних был проведен в деятельности колледжа № 9 в селе Сарымолдаева.
В ходе проверки были выявлены факты ненадлежащей выплаты социальных пособий 11 учащимся — сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Также установлено, что учебным заведением не рассматривался вопрос об обеспечении подростков бесплатными путевками в оздоровительные учреждения и лагеря за счет средств организации.
— В результате принятых мер прокурорского надзора учащимся выплачены причитающиеся социальные пособия в полном объеме, — сообщили в прокуратуре.
Кроме того, в настоящее время принимаются меры по обеспечению детей путевками в трудовые лагеря и санаторно-курортные учреждения. Виновные лица, допустившие нарушение прав детей, привлечены к дисциплинарной ответственности.
