телерадиокомплекс президента РК
    03:56, 21 Апрель 2026 | GMT +5

    Детей-сирот в Жамбылской области лишили соцпособий и путевок в лагеря

    Прокурорская проверка выявила грубые нарушения прав 11 несовершеннолетних в одном из учебных заведений Меркенского района, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Жамбылской области.

    Фото: gov.kz

    Как сообщили в ведомстве, анализ состояния законности по вопросам соблюдения прав несовершеннолетних был проведен в деятельности колледжа № 9 в селе Сарымолдаева.

    В ходе проверки были выявлены факты ненадлежащей выплаты социальных пособий 11 учащимся — сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Также установлено, что учебным заведением не рассматривался вопрос об обеспечении подростков бесплатными путевками в оздоровительные учреждения и лагеря за счет средств организации.

    — В результате принятых мер прокурорского надзора учащимся выплачены причитающиеся социальные пособия в полном объеме, — сообщили в прокуратуре.

    Кроме того, в настоящее время принимаются меры по обеспечению детей путевками в трудовые лагеря и санаторно-курортные учреждения. Виновные лица, допустившие нарушение прав детей, привлечены к дисциплинарной ответственности.

    Ранее сообщалось, что уполномоченная по правам ребенка Динара Закиева предложила усилить конституционные гарантии защиты жилья для детей.

    Вдвое сократилось число воспитанников в организациях для детей-сирот в Казахстане.

    Алексей Поляков
