Детей-сирот в Жамбылской области лишили соцпособий и путевок в лагеря

Как сообщили в ведомстве, анализ состояния законности по вопросам соблюдения прав несовершеннолетних был проведен в деятельности колледжа № 9 в селе Сарымолдаева.

В ходе проверки были выявлены факты ненадлежащей выплаты социальных пособий 11 учащимся — сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Также установлено, что учебным заведением не рассматривался вопрос об обеспечении подростков бесплатными путевками в оздоровительные учреждения и лагеря за счет средств организации.

— В результате принятых мер прокурорского надзора учащимся выплачены причитающиеся социальные пособия в полном объеме, — сообщили в прокуратуре.

Кроме того, в настоящее время принимаются меры по обеспечению детей путевками в трудовые лагеря и санаторно-курортные учреждения. Виновные лица, допустившие нарушение прав детей, привлечены к дисциплинарной ответственности.

