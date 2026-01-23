Вдвое сократилось число воспитанников в организациях для детей-сирот в Казахстане

Параллельно с этим государство внедрило новую модель мониторинга и обязательную ежегодную оценку благонадежности опекунов для обеспечения безопасности детей.

Деинституционализация подтверждается статистикой за последние 10 лет: за этот период сеть интернатных организаций в стране сократилась на 24%, а число их воспитанников уменьшилось на 54%.

В связи с переходом к семейным формам воспитания штат сотрудников органов опеки был увеличен в 3,3 раза — с 303 до 1028 специалистов. Это позволило обеспечить адресное сопровождение каждой семьи и более детально изучать условия жизни и воспитания детей.

В 2025 году критерии отбора законных представителей были усилены. Введена обязательная ежегодная проверка, включающая подтверждение доходов, состояния здоровья, оценку жилищных условий и отсутствие судимости. Выявление любых рисков, включая судимость или постановку на медицинский учет, влечет за собой незамедлительное отстранение опекуна.

Параллельно развивается институт наставничества. В 20 регионах страны работают более 360 наставников, для которых с 2025 года введена обязательная профессиональная сертификация. Приоритетом остается сохранение родственных связей, поэтому в первую очередь всегда рассматривается устройство ребенка к его близким родственникам.

На сегодняшний день в стране проживает 20 798 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из которых 82% уже воспитываются в семьях.

Напомним, Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры, образования, семьи и государственного контроля».

Первым блоком поправок усилены правовые механизмы защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



Приоритетное право на усыновление ребенка и установление опеки или попечительства над несовершеннолетними предоставлено родственникам ребенка, а при их отсутствии — лицам, состоящим в зарегистрированном браке.