    01:00, 02 Декабрь 2025 | GMT +5

    Детей сбили на пешеходе в Акмолинской области

    Пострадавшие две девочки, 10-ти и 15-ти лет, госпитализированы в больницу Астаны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    скорая помощь
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Инцидент произошел в Целиноградском районе Акмолинской области.

    По сообщению пресс-службы департамента полиции региона, 1 декабря водитель, следуя на автомобиле «Ниссан Премьера» в поселке Коянды по проезжей части, совершил наезд на двух несовершеннолетних, которые переходили дорогу по пешеходному пешеходу. 

    — Пострадавшие госпитализированы в больницу. По данному факту полицией проводится расследование, — добавили в ведомстве.

    Напомним, ранее сообщалось, что в Алматы вынесли приговор водителю грузовика, сбившему насмерть семилетнюю девочку на пешеходном переходе на глазах у матери весной этого года. Ему назначено наказание — 2 года и 6 месяцев лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 5 лет.  

    Оксана Матасова
    Автор
