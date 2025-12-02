Детей сбили на пешеходе в Акмолинской области

Инцидент произошел в Целиноградском районе Акмолинской области.

По сообщению пресс-службы департамента полиции региона, 1 декабря водитель, следуя на автомобиле «Ниссан Премьера» в поселке Коянды по проезжей части, совершил наезд на двух несовершеннолетних, которые переходили дорогу по пешеходному пешеходу.

— Пострадавшие госпитализированы в больницу. По данному факту полицией проводится расследование, — добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алматы вынесли приговор водителю грузовика, сбившему насмерть семилетнюю девочку на пешеходном переходе на глазах у матери весной этого года. Ему назначено наказание — 2 года и 6 месяцев лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 5 лет.