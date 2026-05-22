    Десятки земельных участков изымут для строительства дорог в Алматы

    В Алматы для строительства дорог изымут еще несколько земельных участков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Акимат Алматы принял постановления о начале принудительного отчуждения 10 земельных участков в Алатауском районе.

    Согласно постановлению от 20 мая 2026 года № 2/195-672, для продления улицы Тлендиева будет изъят земельный участок площадью 0,0436 га, расположенный в микрорайоне «Дархан», по адресу: улица Тайказан, 8/1.

    Также отдельным постановлением № 2/195-673 предусмотрено изъятие 9 земельных участков в микрорайоне «Мадениет» для строительства новых дорог. Общая площадь составляет — 0,2192 га.

    Срок принудительного изъятия земель установлен до 31 декабря 2027 года.

    Управление земельных отношений выплатит компенсации владельцам участков в соответствии с законом. После выкупа земли будут переданы на баланс управления развития дорожной инфраструктуры.

    Ранее сообщалось, что для продления улицы Тлендиева от проспекта Рыскулова до границы города в Алатауском районе под изъятие попадут 92 земельных участка.

    До этого жители микрорайона Ожет выразили несогласие с оценочной стоимостью имущества, выкупаемого для продления улицы Тлендиева. Также у большинства отсутствуют правоустанавливающие документы на земельные участки либо на строения.

    Также спор вызвал постановление акимата об изъятии земель инклюзивного горного курорта «Пионер» для строительства канатной дороги.

    Камшат Абдирайым
    Автор