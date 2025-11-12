РУ
телерадиокомплекс президента РК
    20:25, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Десятки улиц останутся без питьевой воды в Шымкенте

    В ночь на среду в городе временно отключат холодное водоснабжение в связи с проведением плановых технических работ, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Питьевая вода Ішетін су
    Фото: Kazinform

    Отключения затронут жителей двух районов — Аль-Фарабийского и Абайского. Подача воды будет приостановлена в ночь с 11 на 12 ноября с 23:30 до 05:30.

    * Аль-Фарабийский район:

    Рашидова, Ерназарова, Айтеке би, Жангельдина, Калдаякова, Айбергенова, Ерметова, Суворова, Сурикова, Акбастау, Можайского, Ковалева, Репина, Седова, Забадам, Молдагуловой, пр. Республики, мкр. Карасу, мкр. Химфармзавод.

    * Абайский район:

    Гагарина, Кремлевская, 1 Мая, Жаркынбекова, Театральная, Калдаякова, Молдагуловой, Павлова, Исмаилова, Конституции, Абая, Маяковского, Учителей, Коргасын, Байдукова, Карасу, Водопьянова, Победы, Ломоносова, Сеченова, Чехова, Хамзы.

    — Жителей просим заранее запастись водой и отнестись к временным неудобствам с пониманием. Для уточнения информации работает справочный номер: +7 708 110 21 21 (WhatsApp), — сообщили в коммунальной службе.

    Ранее сообщалось, что из-за аварийных работ без холодной воды временно останутся жилые дома и социальные объекты в Костанае.



