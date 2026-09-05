Десятки улиц обновят в Астане: основные дорожные проекты

Аким Астаны Женис Касымбек рассказал о ходе строительства и ремонта дорог в столице. По его словам, в этом году дорожными работами планируется охватить около 50 улиц общей протяженностью порядка 60 километров, передает Kazinform.

Как сообщил аким города на своей странице в Instagram, одновременно в Астане ведется строительство новых дорог и транспортных развязок. Ожидается, что это позволит улучшить транспортную доступность и снизить нагрузку на наиболее загруженные участки.

В частности, продолжается строительство улицы Жангельдина. Она обеспечит проезд между улицами К. Кумисбекова и Ш. Бейсековой, а также удобный подъезд к школе-гимназии № 65, техническому колледжу и лицею-интернату «Білім-Инновация». Сейчас здесь ведутся работы по устройству инженерных сетей и дорожной одежды.

Также строится улица С. Нұрмағамбетова от улицы Ш. Қалдаяқова до улицы Райымбек батыра. Проект должен улучшить транспортную связанность прилегающей территории и обеспечить удобный подъезд к станции LRT. На объекте ведутся работы по устройству дорожной одежды.

Продолжается строительство улиц Е67 и Е68 на участке от улицы Төле би до улицы А. Бектурова. Новая дорога обеспечит транспортное сообщение между этими улицами и улучшит доступность прилегающих жилых комплексов.

В жилом массиве «Пригородный» строятся улицы Местная-7 и Е522. Они должны улучшить транспортную доступность жилого массива, строящейся комфортной школы и жилых домов. На улице Е522 сейчас прокладывают инженерные сети и обустраивают дорожную одежду.

Еще один проект — строительство улицы от проспекта Мәңгілік Ел, 40А до улицы Ә. Бөкейхана. Новая дорога обеспечит транспортное сообщение между двумя магистралями и улучшит проезд к жилым комплексам «Сапфир», «Коркем-4» и «Кумбель».

— Дорожные работы ведём во всех районах столицы. Подрядным организациям поручено строго соблюдать установленные сроки и обеспечить надлежащее качество работ, — отметил Женис Касымбек.

Ранее сообщалось о том, что с 5 по 7 сентября в Астане частично ограничат движение на пересечении улиц С. Сейфуллина и А. Сембинова из-за ремонта дорожного полотна.