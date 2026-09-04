Пересечение улиц Сейфуллина и Сембинова частично перекроют в Астане

С 5 по 7 сентября в Астане частично ограничат движение на пересечении улиц С. Сейфуллина и А. Сембинова из-за ремонта дорожного полотна, передает агентство Kazinform.

В связи с этим в период с 5 по 7 сентября текущего года движение автотранспорта на данном участке будет частично перекрыто.

— Водителям и пешеходам необходимо заранее планировать свой маршрут и учитывать возможные изменения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели, — отметили в акимате.

Ранее сообщалось, что участок улиц Е13 и Е14 перекроют в Астане из-за дорожных работ.