Участок улиц Е13 и Е14 перекроют в Астане из-за дорожных работ
С 5 по 7 сентября движение на участке улиц Е13 и Е14 от Күлтегін до Е15 полностью перекроют из-за дорожных работ, передает агентство Kazinform.
На участке от ул. Күлтегін до ул. Е15 планируется проведение строительно-монтажных работ по устройству дождеприемных колодцев для отвода воды.
В этой связи с 5 по 7 сентября текущего года будет полностью перекрыто движение на вышеуказанном участке согласно схеме.
— Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены дорожные знаки и указатели, — сообщили в акимате.
Ранее сообщалось, что в Астане частично перекроют еще один участок улицы Толе би.