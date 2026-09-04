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    Участок улиц Е13 и Е14 перекроют в Астане из-за дорожных работ

    С 5 по 7 сентября движение на участке улиц Е13 и Е14 от Күлтегін до Е15 полностью перекроют из-за дорожных работ, передает агентство Kazinform. 

    дороги
    Фото: сгенерировано ИИ

    На участке от ул. Күлтегін до ул. Е15 планируется проведение строительно-монтажных работ по устройству дождеприемных колодцев для отвода воды.

    В этой связи с 5 по 7 сентября текущего года будет полностью перекрыто движение на вышеуказанном участке согласно схеме.

    дороги
    Фото: акимат Астаны

    — Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены дорожные знаки и указатели, — сообщили в акимате.

    Ранее сообщалось, что в Астане частично перекроют еще один участок улицы Толе би.

    Дороги Астана Акимат Ремонт дорог
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор