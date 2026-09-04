Еще один участок улицы Толе би частично перекроют в Астане

В Астане частично перекроют участок улицы Толе би от улицы Розы Баглановой до улицы Т-6 из-за укладки верхнего слоя дорожного покрытия, передает агентство Kazinform со ссылкой на столичный акимат.

В рамках проекта «Строительство ул. Толе би на участке от ул. Р. Баглановой до пр. Улы Дала» планируется проведение работ по устройству верхнего слоя.

Фото: акимат Астаны

В этой связи на участке от ул. Р. Баглановой до ул. Т-6 будет частичное перекрытие. При этом движение автотранспортных средств будет организовано по одной из сторон.

Акимат просит водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены дорожные знаки и указатели.

Ранее в столице проводились дорожные работы по улице Толе би на участке от улицы Бухар Жырау до проспекта Улы Дала, с 16 июля по 20 августа было полностью перекрыто движение автотранспорта на пересечении проспекта Улы Дала и улицы Толе би.