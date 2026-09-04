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    Еще один участок улицы Толе би частично перекроют в Астане

    В Астане частично перекроют участок улицы Толе би от улицы Розы Баглановой до улицы Т-6 из-за укладки верхнего слоя дорожного покрытия, передает агентство Kazinform со ссылкой на столичный акимат.

    Дорожный знак ремонт дорог Жол белгісі жол жөндеу
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    В рамках проекта «Строительство ул. Толе би на участке от ул. Р. Баглановой до пр. Улы Дала» планируется проведение работ по устройству верхнего слоя.

    Еще один участок улицы Толе би частично перекроют в Астане
    Фото: акимат Астаны

    В этой связи на участке от ул. Р. Баглановой до ул. Т-6 будет частичное перекрытие. При этом движение автотранспортных средств будет организовано по одной из сторон.

    Акимат просит водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены дорожные знаки и указатели.

    Ранее в столице проводились дорожные работы по улице Толе би на участке от улицы Бухар Жырау до проспекта Улы Дала, с 16 июля по 20 августа было полностью перекрыто движение автотранспорта на пересечении проспекта Улы Дала и улицы Толе би.

    Дороги Астана Перекрытие улиц Ремонт дорог
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор