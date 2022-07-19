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Десятки тысяч гектаров леса сгорели в западной Европе
19 Июля 2022 08:42

Десятки тысяч гектаров леса сгорели в западной Европе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Восемь из 26 тыс. жителей городка Ла-Тест-де-Бюш в юго-западном французском департаменте Жиронда были эвакуированы, поскольку огонь подошел слишком близко к жилым районам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Этот понедельник стал самым жарким за последнюю неделю: столбик термометра в Жиронде, как и других 14 департаментах Атлантического побережья, превысил 40 градусов.

Как следствие рекордной жары, с минувшего вторника только в Жиронде 15 тыс. га леса превратились в пепел. Эта тепловая волна стала 45-й с начала наблюдений в 1947 году, отмечают метеорологи.

В испанской провинции Самора остановился поезд Мадрид-Ферроль. Машинист принял такое решение, поскольку огонь подошел вплотную к железнодорожным путям. Через несколько минут поезд возобновил движение, но пассажиры испытали настоящую панику.

Позже Компания Renfe приняла решение приостановить движение поездов между Мадридом и Галисией. Из-за сильной жары, охватившей Пиренейский полуостров и другие регионы Южной Европы, в Испании полыхает более 30 пожаров. В пепел превратились более 25 тыс. га леса.

Два человека стали жертвами небывалой жары в Испании.

В соседней Португалии без малого 800 человек задействованы в тушении лесных пожаров, половина из них - в центральном округе Каштелу-Бранку, в муниципалитете Фундан. В течение дня пламя уничтожило здесь хозяйственные постройки и подобралось к домам.

За неделю в Португалии пострадали 190 человек, при крушении самолета, заливавшего огонь, погиб пилот.


Фото: ru.euronews.com

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