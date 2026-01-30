Десятилетняя девочка скончалась на уроке хореографии в Косшы

Во время занятий хореографией 10-летней акмолинке стало плохо. Присутствующие вызвали ей скорую помощь. Однако несмотря на всю оказанную медиками помощь, спасти ребенка не удалось.

Как сообщили в управлении здравоохранения Акмолинской области, 29 января в городе Косшы в 16:18 в службу скорой медицинской помощи № 152 поступил вызов. Причиной стали головная боль и тошнота.

— По словам заявителя, травмы не было, повышения температуры тела не отмечалось, судорог не было. В связи с отсутствием признаков угрозы жизни вызов был передан по четвертой категории срочности. Вызов принят в 16:34, передан мобильной бригаде в 16:34, выезд осуществлен в 16:35, прибытие на место — в 16:37, — поделились в ведомстве.

Позднее поступил повторный звонок об ухудшении состояния пациента, в связи с чем в 16:34 вызов был переоформлен во вторую категорию срочности и передан бригаде № 4.

— По словам матери, ребенок страдал бронхиальной астмой. По прибытии бригады ребенок был доставлен в карету скорой помощи матерью и сестрой на руках. В связи с данным обстоятельством бригадой были незамедлительно проведены ситуационные реанимационные мероприятия. По результатам осмотра установлен диагноз: биологическая смерть до прибытия бригады СМП, причина смерти неизвестна, — добавили медики.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, факт смерти несовершеннолетней зарегистрирован в отделе полиции города Косшы.

— В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По предварительным данным, во время занятий у несовершеннолетней ухудшилось состояние здоровья. По результатам проверки будет принято окончательное процессуальное решение, — пояснили в ведомстве.

Напомним, ранее 13-летний мальчик скончался в баскетбольном зале в Атырау.



