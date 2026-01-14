РУ
телерадиокомплекс президента РК
    09:40, 14 Январь 2026 | GMT +5

    13-летний мальчик скончался в баскетбольном зале в Атырау

    В одном из спортзалов Атырау скончался 13-летний мальчик, потеряв сознание. Данную информацию подтвердили в управлении образования Атырауской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Подросток умер до прибытия бригады скорой помощи. Он являлся воспитанником баскетбольной академии AiRom.

    — Тренерский состав незамедлительно оказал первую медицинскую помощь, вызвали скорую помощь и сообщили родителям. Медицинская бригада прибыла в кратчайшие сроки. Установлено, что несовершеннолетний с 2024 года регулярно посещал занятия в данном спортивном зале. Согласно медицинской справке № 027/у, выданной 9 октября 2025 года, ему было разрешено заниматься баскетболом, противопоказаний не имелось. Тренировочные занятия проводились в штатном режиме в рамках действующего ваучерного финансирования, — сообщили в пресс-службе управления образования области.

    По официальной информации ведомства, управление полиции города Атырау возбудило уголовное дело, проводится досудебное расследование.

    Напомним, ранее сообщалось, что в Туркестанской области трое членов одной семьи скончались от отравления угарным газом.

