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Десять участков подтоплений устранят до конца года в Алматы
30 Июня 2022 16:57

Десять участков подтоплений устранят до конца года в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Для Турксибского района остро стоит проблема подтоплений во время дождевых паводков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для оперативного решения проблемы в этом году реализуются проекты по строительству и реконструкции арыков на 64 участках общей протяженностью 5,1 км. В 2023 году запланировано строительство и ремонт оставшихся арычных систем по 57 улицам протяженностью 44 км», - отметил аким города Ерболат Досаев.

До конца этого года восстановят два водоотводных коллектора и устранят 10 участков постоянных подтоплений.

Ранее сообщалось, что в городе имеется 56 участков, которые подвержены постоянным подтоплениям при малейших осадках. Специалисты заявили, что основными причинами являются отсутствие на некоторых участках арычных сетей, а также неработающие коллекторы.


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Автор:
Корреспондент
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