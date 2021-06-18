РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:39, 18 Июнь 2021 | GMT +6

    Десять школ планируют построить в этом году в Акмолинской области

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев на брифинге в СЦК рассказал о том, что в рамках реализации предвыборной программы партии «Nur Otan» в 2021 году предусмотрено строительство 10 школ и модернизация 94 учебных заведений области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В период пандемии развитие человеческого капитала остается ключевым приоритетом. В среднем образовании создаются все условия для повышения эффективности учебного процесса в условиях дистанционного и комбинированного обучения. В рамках реализации предвыборной программы партии «Nur Otan» в текущем году предусмотрено строительство 10 школ и модернизация 94 учебных заведений области», - сказал аким Акмолинской области.

    По его словам, планомерно решаются вопросы трехсменных школ. «До конца года планируется ввод четырех школ в Целиноградском районе, учебно-воспитательного комплекса и дополнительного учебного корпуса в Кокшетау. Это позволит решить вопрос трехсменного обучения в трех школах области», - добавил Ермек Маржикпаев.


    Теги:
    Образование Строительство Акмолинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:19
    Девять жертв, десятки человек оказались в ловушке из-за обрушения крыши церкви в Мексике
    Сегодня, 11:04
    Спортсмен попал молотом в судью на Азиатских играх в Китае
    Сегодня, 11:02
    Два человека и собака погибли при нападении медведя гризли в Канаде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!