Десять школ планируют построить в этом году в Акмолинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев на брифинге в СЦК рассказал о том, что в рамках реализации предвыборной программы партии «Nur Otan» в 2021 году предусмотрено строительство 10 школ и модернизация 94 учебных заведений области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В период пандемии развитие человеческого капитала остается ключевым приоритетом. В среднем образовании создаются все условия для повышения эффективности учебного процесса в условиях дистанционного и комбинированного обучения. В рамках реализации предвыборной программы партии «Nur Otan» в текущем году предусмотрено строительство 10 школ и модернизация 94 учебных заведений области», - сказал аким Акмолинской области.

По его словам, планомерно решаются вопросы трехсменных школ. «До конца года планируется ввод четырех школ в Целиноградском районе, учебно-воспитательного комплекса и дополнительного учебного корпуса в Кокшетау. Это позволит решить вопрос трехсменного обучения в трех школах области», - добавил Ермек Маржикпаев.