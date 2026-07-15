Десять однокурсников проходят службу в одной воинской части Нацгвардии в Таразе

Сразу десять выпускников колледжа этой весной вместе прибыли на срочную службу в воинскую часть 5513, дислоцированную в Таразе. Все они проходят службу в одном батальоне и одной роте, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

Еще совсем недавно этих молодых людей объединяли аудитории Южно-Казахстанского гуманитарно-экономического колледжа, где они вместе осваивали специальность «Физическая культура и спорт», тренировались и готовились к экзаменам. Сегодня их будни проходят на плацу, в учебных классах и на занятиях курса молодого бойца. Решение пройти срочную службу в Национальной гвардии они приняли вместе.

На выбор будущих военнослужащих повлияла профориентационная встреча, организованная в колледже. Перед студентами выступил офицер Национальной гвардии майор Ербол Отарбаев, проявивший мужество при выполнении служебно-боевой задачи и удостоенный государственных наград. Его рассказ о военной службе и личный пример произвели на ребят сильное впечатление и помогли сделать осознанный выбор.

Армейская жизнь стала для друзей новым этапом, который они проходят плечом к плечу. Вместе осваивают воинские дисциплины, поддерживают друг друга и помогают быстрее привыкнуть к требованиям службы.

— Мы стараемся всё объяснять друг другу, показывать и помогать. Если кто-то никогда не держал в руках иголку, учим подшивать форму. Подсказываем, поддерживаем. Наша дружба проверена годами учебы, а теперь проходит проверку армией, — рассказал рядовой Дидарбек Усенов.

Спортивная подготовка помогает молодым военнослужащим и во время занятий. Выпускники факультета физической культуры охотно делятся опытом с сослуживцами, помогают выполнять упражнения и мотивируют тех, кому физические нагрузки даются сложнее.

По окончании службы каждый из гвардейцев сможет претендовать на образовательный грант для поступления в высшие учебные заведения.

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