Шестеро одноклассников вместе проходят воинскую службу в Актобе

В воинской части Актобе свой долг перед Родиной исполняют шесть парней, которые учились в одном классе, передает корреспондент агентства Kazinform.

Молодые люди прибыли из Арысского района Туркестанской области. Сразу после окончания школы все они были призваны в армию и по собственному желанию направлены в одну и ту же воинскую часть.

Как сообщили в пресс-службе регионального командования «Запад» Национальной гвардии МВД РК, призывники прибыли в воинскую часть 6655 Национальной гвардии. Они уже приняли военную присягу.

— Весной было принято около 360 молодых солдат. Среди них есть друзья, которые продолжили начатую еще со школьной скамьи дружбу в армейской жизни. Все шестеро — выпускники средней школы имени Алиби Жангелдина Арысского района Туркестанской области. Дархан, Жасулан, Бакдаулет Кайратулы, Бакдаулет Адилбекулы, Бекзат и Саят вместе учились и взрослели. Окончив школу, они договорились вместе исполнить воинский долг и сегодня совместно приступили к службе в рядах Национальной гвардии, — сообщили в пресс-службе.

В торжественной церемонии принятия присяги приняли участие матери военнослужащих. На своих рубашках они сделали надпись: «Шесть матерей — одно сердце, шесть солдат — опора страны».

Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

— Наши сыновья с детских лет росли вместе, учились в одном классе. Как только окончили школу, приняли решение, что вместе пойдут в армию. Мы поддержали этот их выбор, — поделилась мать одного из солдат Акбаян Сапарбеккызы.

В текущем году на военную службу отправились более 21 тысячи граждан. В их числе из Астаны были призваны 1 284 человека. Из них 703 направлены в Вооруженные силы, 405 — в Национальную гвардию, 119 — в Пограничную службу, 30 — в Министерство по чрезвычайным ситуациям, 27 — в Службу государственной охраны.