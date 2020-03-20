Десять очагов распространения коронавируса выявлены в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы принято решение о введении внутреннего карантина в зонах очага COVID-2019, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По состоянию на 20 марта в Алматы зарегистрировано 22 лабораторно-подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.
По результатам эпидемиологического расследования на территории города Алматы выявлены 10 очагов COVID-2019: Алмалинский район - 3; Медеуский - 3; Турксибский - 2; Жетысуский - 1; Алатауский - 1.
Во всех очагах в целях предупреждения дальнейшего распространения коронавируса усилены противоэпидемические и профилактические мероприятия. Медицинскими сотрудниками проводится мониторинг состояния всех лиц, находящихся в зоне очага.
На сегодня в стране подтверждены 49 случаев регистрации коронавируса, из них 22 - в Алматы, 25 - в Нур-Султане, 2 - в Караганде.
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