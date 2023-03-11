Десять дней будут отмечать Наурыз в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Работа по повышению статуса духовной и культурной столицы - города Туркестана ведется активно. С этой целью в течение 10 дней в регионе будет отмечаться предстоящий национальный праздник – праздник Наурыз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

Инициатива реализуется при поддержке акима области Дархана Сатыбалды. В течение 10 дней каждому особому дню будет придаваться большое значение, и он будет проходить в особом формате, например, «День чистоты», «День добра», «День защиты детей».

Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник управления общественного развития Туркестанской области Ансар Усербаев. В брифинге также приняли участие начальник областного управления культуры Азимхан Койлыбаев, заместитель начальника областного управления сельского хозяйства Ербулан Жанибеков.

По словам Ансара Жанабайулы, в этом году в Туркестанской области праздник Наурыз будет отмечаться 10 дней. В рамках праздника планируется проведение различных челленджей, бегового марафона, концертных программ, выставок национальной кухни и рукоделия, различных конкурсов и состязаний, соревнований по национальным видам спорта, благотворительных акций.

Выступивший на брифинге начальник областного управления культуры Азимхан Койлыбаев отметил, что в этом году праздник Наурыз в области начнется 11 марта с субботника «Наурыз – тазалықтың айнасы» и закончится 23 марта благотворительной акцией «Наурыз – мейірімділік мерекесі».

«Накануне праздника будет организован региональный челлендж «Наурыз – жақсылықтың жаршысы», который будет опубликован в социальных сетях. 14 марта в 08:00 состоится праздничный общенациональный беговой марафон «Наурыз – саулықтың кепілі». 17 марта во всех школах и внешкольных учреждениях под названием «Наурыз - жаңару айы» будут организованы концертные программы, выставки декоративно-прикладного искусства, мероприятия поддержки детей из малообеспеченных семей и детей с ограниченными возможностями. В этот день образовательным учреждениям области будет торжественно передан 71 автобус для перевозки детей. Также 20 марта в комплексе «Караван Сарай» состоится открытие 1-й Международной туркестанской торговой ярмарки «Казагро/kazfood» «Наурыз-ярмарка», — рассказал Азимхан Койлыбаев.

Следует отметить, что праздничные мероприятия в области завершатся традицией «Наурыз бата» - наилучшими пожеланиями и благословениями старейшин и ветеранов.