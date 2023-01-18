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Десять человек спасли при пожаре в жилом доме в Талдыкоргане

18 Января 2023, 21:33
Десять человек спасли при пожаре в жилом доме в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Пожар произошел в одной из квартир многоэтажного дома в Талдыкоргане. Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям эвакуировали 10 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«18 января в 11:33 в пятиэтажном многоквартирном жилом доме на улице Красина произошло возгорание мебели и вещей на площади 18 квадратных метров. Пожар локализован в 11:56, ликвидирован в 12:12. Жертв и пострадавших нет», - проинформировали в пресс-службе ДЧС.

По лестничному маршу эвакуировали семь человек, из них двое детей. С помощью пожарной автолестницы спасли трех человек, включая одного ребенка. Спасенные и эвакуированные в медицинской помощи не нуждались.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электрического удлинителя, подключенного в розетку.

Пожар тушили 24 сотрудника и семь единиц техники ДЧС Жетысуской области, а также вспомогательные службы.


Фото: ДЧС Жетысуской области

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