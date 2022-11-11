Десять человек погибли в результате пожара на Мальдивах

МАЛЕ. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - По меньшей мере десять человек погибли в четверг в результате пожара в гараже в столице Мальдив Мале. Об этом сообщили местные СМИ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на новостное агентство «Синьхуа».

Сгоревший гараж находился на первом этаже здания, а на втором жили рабочие-мигранты. Как заявила полиция, они были из Бангладеш, Индии и Шри-Ланки.

Пожарным потребовалось несколько часов, чтобы потушить пламя. Пожарно-спасательная служба сообщила, что из здания были эвакуированы 28 человек, 10 погибли.

Как заявили власти, тела жертв сильно обожжены, что затрудняет идентификацию.