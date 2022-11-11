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    04:19, 11 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Десять человек погибли в результате пожара на Мальдивах

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    МАЛЕ. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - По меньшей мере десять человек погибли в четверг в результате пожара в гараже в столице Мальдив Мале. Об этом сообщили местные СМИ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на новостное агентство «Синьхуа».

    Сгоревший гараж находился на первом этаже здания, а на втором жили рабочие-мигранты. Как заявила полиция, они были из Бангладеш, Индии и Шри-Ланки.

    Пожарным потребовалось несколько часов, чтобы потушить пламя. Пожарно-спасательная служба сообщила, что из здания были эвакуированы 28 человек, 10 погибли.

    Как заявили власти, тела жертв сильно обожжены, что затрудняет идентификацию.


    Теги:
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