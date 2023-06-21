Депутаты поддержали переименование ряда улиц в Костанае

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Сегодня в Костанае прошли общественные слушания по переименованию 4 улиц и парка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В конце мая в городской маслихат поступило обращение акима города Костаная, инициированное представителями общественности, в которой предлагалось переименовать Уральскую в улицу Шакшак Жанибек батыра, Дзержинского - в улицу Сагадата Нурмаганбетова, Урицкого - в улицу Самата Бакирова, Железнодорожную - в улицу Бертрана Рубинштейна. А парку по улице Гашека предлагается название «Ұлы Дала».

Слушания прошли с участием представителей общественности, госорганов и городских организаций, а также СМИ. По переименованию улицы Уральской в улицу Шакшак Жанибек батыра выступил ветеран труда Рахимбек Жумакулов.

«Шакшак Жанибек был большим авторитетом, величайшим дипломатом. О нем писали многие историки, в том числе и Левшин, который утверждал, что если бы не Шакшак Жанибек, север Казахстана остался бы под Галдан Цереном (правитель Джунгарского ханства - прим.ред.)», - отметил Жумакулов.

Однако выступили и простые граждане, которые предложили именем Шакшак Жанибека назвать улицу Карбышева, потому что улица Уральская маленькая, и не такая значимая.

Выступающий Жумакулов был непреклонен и парировал тем, что по улице Уральской жители и гости города возвращаются с аэропорта, и символично, что их перед глазами на кольцевой развязке встречает памятник Шакшак Жанибека.

Были выступления и по переименованию других улиц. В итоге единогласным решением депутатов городского маслихата вопрос о переименовании улиц и парка был принят.

Теперь этот вопрос будет рассмотрен республиканской ономастической комиссией, которая и примет окончательное решение.

Ранее сообщалось, что несколько улиц могут переименовать в Костанае.

Напомним, народный памятник сподвижнику Абылайхана Шакшак Жанибеку установили в Костанае. Сподвижник Абылайхана Шакшак Жанибек родился в 1693 году в Торгае. Он был умелым полководцем, за что получил высокое воинское звание тархан, и авторитетным государственным деятелем. Умер Шакшак Жанибек в 1752 году, похоронен в Туркестане.