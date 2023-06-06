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    Несколько улиц могут переименовать в Костанае

    6 Июня 2023, 20:51

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайском городском маслихате обсудили обращение горожан, которые выступили с предложением переименовать несколько улиц и парк, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В конце мая в городской маслихат поступило обращение акима города Костаная, инициированное представителями общественности (ряд обращений от жителей города и Костанайского района, регионального Совета ветеранов АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - Костанайское отделение магистральные сети», ветеранов Вооруженных сил области). Предлагается переименовать следующие улицы - Уральскую в улицу Шакшак Жанибек батыра, Дзержинского - в улицу Сагадата Нурмаганбетова, Урицкого - в улицу Самата Бакирова, Железнодорожную - в улицу Бертрана Рубинштейна.

    Также предлагается парку вдоль улицы Гашека в Костанае присвоить название «Ұлы Дала».

    Общественные слушания по данным вопросам пройдут 21 июня.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Общество Костанай
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