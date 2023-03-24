Депутаты от каких партий будут представлены в маслихате Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Территориальной избирательной комиссии Алматы подвели итоги выборов депутатов маслихата города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании ТИК озвучили итоги выборов.

Согласно данным комиссии, за партию Amanat проголосовали 151 531 человек или 51,94%.

За Народно-демократическую патриотическую партию «Ауыл» - 8264 или 2,83%.

За партию Respublica - 38 369 или 13,15%.

За Народную партию Казахстана - 38 563 или 13,22% .

За партию зеленых «Байтақ» - 23 266 или 7,97%

За демократическую партию Казахстана «Ак жол» - 15 273 или 5,23%.

Против всех - 16 490.

«Таким образом, установлено следующее распределение депутатских мандатов для политических партий: Amanat - 12, Respublica - 3, НПК - 3, «Байтақ» - 2, «Ак жол» - 1 мандат», - сказала председатель территориальной избирательной комиссии Алматы Айгуль Калыкова.

Всего количество избирателей - 1 202 078. Из них проголосовали 302 270 человек. Количество неиспользованных и испорченных бюллетеней составляет 911 091.