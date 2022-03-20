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Депутаты Мажилиса подняли вопрос обеспечения южных регионов поливной водой

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
20 Марта 2022, 17:33
Депутаты Мажилиса подняли вопрос обеспечения южных регионов поливной водой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проблемы жителей Шардаринского района Туркестанской области выслушал находящийся с рабочей поездкой в регионе депутат Мажилиса Кудайберген Ержан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Совместно с вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов Сериком Кожаниязовым депутат ознакомился с ситуацией по обеспечению фермеров юга страны поливной водой.

Жители жаловались на несвоевременную подачу воды и на высокий тариф, установленный поставщиком услуг.

Говоря о важности поднимаемых сельчанами вопросов, депутат подчеркнул, что за каждым гектаром стоит судьба человека и без соблюдения порядка агротехники добиться успеха невозможно. Ержан Кудайберген обратил внимание вице-министра и на то, что оплата за воду должна осуществляться в зависимости от качества предоставляемых услуг.

Следует отметить, что вопрос подготовки к весенне-полевым работам поднимался депутатами Мажилиса неоднократно.

Депутаты Сената Парламента Республики Казахстан Али Бектаев и Алимжан Куртаев встретились с жителями Сарыагашского района в рамках рабочей поездки в Туркестанскую область.


Жамбылская область   Туркестанская область   Сенат   Сельское хозяйство   Вода  
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